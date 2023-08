Jugendlicher soll mit Reizgas Zugreisende verletzt haben

Ein Jugendlicher soll in einer Regionalbahn nach Salzgitter bei einem Streit Reizgas versprüht haben. Mindestens fünf Personen seien am Dienstagabend durch den Sprühnebel verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Am Bahnhof in Salzgitter-Lebenstedt floh der Tatverdächtige zunächst, konnte aber wenig später in Gewahrsam genommen und später den Eltern übergeben werden.