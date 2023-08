Kerk wechselt von Hannover 96 zu polnischem Club Widzew Lodz

Sebastian Kerk wechselt von Hannover 96 zum polnischen Fußball-Erstligisten Widzew Lodz. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Der Mittelfeldspieler erhält bei den Polen einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Unter 96-Trainer Stefan Leitl hatte Kerk in der 2. Bundesliga zuletzt einen schweren Stand. In der vergangenen Spielzeit kam der frühere Stammspieler nur noch auf 17 Einsätze.