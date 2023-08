Musikschulen fordern deutlich mehr Geld vom Land

Niedersachsens Musikschulen fühlen sich finanziell vom Land im Stich gelassen. Beteiligten sich die anderen Bundesländer im Schnitt mit rund 10 Prozent an den Betriebskosten, so seien es in Niedersachsen nur rund 1,5 Prozent, kritisierte die Präsidentin des Landesverbandes der Musikschulen, Frauke Heiligenstadt, am Mittwoch in Hannover. Die musikalische Bildung dürfe aber nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, appellierte die SPD-Bundestagsabgeordnete und frühere Kultusministerin (2013-2017).