EWE: Fortschritte beim Bau von Pipeline für LNG-Import

Beim Bau einer Pipeline, die Flüssigerdgas aus Wilhelmshaven transportieren soll, vermeldet der Energiekonzern EWE Fortschritte. Rund 30 Kilometer von etwa 70 Kilometern der Pipeline wurden verlegt, wie EWE am Dienstag mitteilte. Dem Unternehmen zufolge erschwert ungünstiges Wetter die Bauarbeiten. Die Leitung soll zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden. Der Baubeginn war Ende März. Nach zunächst vorbereitenden Arbeiten durften Ende April die Hauptarbeiten starten.

Westerstede (dpa/lni). Beim Bau einer Pipeline, die Flüssigerdgas aus Wilhelmshaven transportieren soll, vermeldet der Energiekonzern EWE Fortschritte. Rund 30 Kilometer von etwa 70 Kilometern der Pipeline wurden verlegt, wie EWE am Dienstag mitteilte. Dem Unternehmen zufolge erschwert ungünstiges Wetter die Bauarbeiten. Die Leitung soll zum Jahreswechsel in Betrieb genommen werden. Der Baubeginn war Ende März. Nach zunächst vorbereitenden Arbeiten durften Ende April die Hauptarbeiten starten.

In Wilhelmshaven befindet sich ein schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas (LNG). Angelandetes LNG wird in dem Terminal regasifiziert und dann in das Netz eingespeist. Von Wilhelmshaven in Richtung Süden verläuft eine Pipeline, die der Gasnetzbetreiber Open Grid Europe gebaut hat. An diese soll die Leitung von EWE im Raum Sande (Landkreis Friesland) anschließen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen