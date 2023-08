Löschflugzeuge unterstützen bei Waldbrandbekämpfung

Löschflugzeuge aus Niedersachsen sollen bei der Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland helfen. Die beiden Maschinen sind am Dienstagmorgen vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gestartet und sollen am frühen Abend in Griechenland eintreffen, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Auf dem Weg sind demnach Tankstopps in Österreich und Montenegro vorgesehen.

Braunschweig. Löschflugzeuge aus Niedersachsen sollen bei der Bekämpfung der Waldbrände in Griechenland helfen. Die beiden Maschinen sind am Dienstagmorgen vom Flughafen Braunschweig-Wolfsburg gestartet und sollen am frühen Abend in Griechenland eintreffen, wie das Innenministerium in Hannover mitteilte. Auf dem Weg sind demnach Tankstopps in Österreich und Montenegro vorgesehen.

„Mit ihrer Löschwasserkapazität von über 3000 Litern können unsere Flugzeuge einen wichtigen Beitrag leisten, um die verheerenden Vegetationsbrände auf dem griechischen Festland in den Griff zu bekommen“, sagte Landesinnenministerin Daniela Behrens (SPD) laut Mitteilung. Der Einsatz ist demnach für fünf Tage geplant.

Bei teils stürmischen Winden haben sich mindestens fünf große Waldbrände in Griechenland in der Nacht zu Dienstag unkontrolliert weiter ausgebreitet. Besonders stark betroffen war am Dienstagmorgen die nordostgriechische Hafenstadt Alexandroupolis.

