39-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Unfall in Haselünne im Emsland ist ein 39 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge seien ein Lastwagen und ein Auto frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer des Pkw wurde dabei tödlich verletzt, die Ursache des Unfalls war zunächst noch unklar. Beide Fahrtrichtungen wurden in Höhe der Unfallstelle gesperrt. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.