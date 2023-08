Das evangelische Agaplesion-Krankenhaus in Holzminden hat Insolvenz angemeldet. Das teilte die Agaplesion-Zentrale in Frankfurt am Montag mit. Die wirtschaftliche Situation habe sich in den vergangenen Monaten wegen der Inflation enorm zugespitzt, hieß es. „Leider können wir unter den aktuellen gesundheitspolitischen Voraussetzungen, die keinerlei Perspektiven bieten, den Krankenhausbetrieb in Holzminden nicht länger aufrechterhalten“, sagte Markus Horneber, Vorstandschef des Mehrheitsgesellschafters Agaplesion gAG.