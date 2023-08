33-Jähriger soll Hakenkreuzfahne gezeigt haben

Am Rande des Schützenmarsches in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) soll ein 33-Jähriger am Samstag in der Innenstadt eine Hakenkreuzfahne gezeigt haben. Die verbotene Flagge wurde von der Polizei beschlagnahmt. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am späten Nachmittag, während die Schützen mit Marschmusik in Richtung der Fußgängerzone zogen. Als der Aufzug an dem 33-Jährigen vorbeiging, legte sich der Mündener nach derzeitigem Stand der Ermittlungen die Fahne über die Schultern und präsentierte sie deutlich sichtbar. Die Polizisten stellten die Personalien fest und behielten die verbotene Fahne ein.

