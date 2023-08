BGH weist Handwerker-Kunden bei Widerruf in die Schranken

Das an sich verbraucherfreundliche Widerrufsrecht hat seine Grenzen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) einem Dachdecker-Kunden aufgezeigt, der daraus sogar ein Geschäftsmodell machen wollte. Der Mann habe nach über einem Jahr einen da schon längst verrichteten Auftrag widerrufen, heißt es in dem am Montag in Karlsruhe veröffentlichten Urteil. Bei einem anschließenden zufälligen Treffen habe er dem Handwerker einen Flyer mit der Überschrift „Der Handwerker-Widerruf - Schützen Sie sich vor unseriösen Handwerkern“ überreicht. Ferner habe der Mann erklärt, daraus ein neues Geschäftsmodell entwickelt zu haben.