Hund beißt Frau: Besitzerin flüchtet

Krankenbetten stehen in einem Gang in einem Krankenhaus.

Eine 53-Jährige ist in Osnabrück in einer Kleingartenanlage von einem Hund gebissen und verletzt worden. Die Hundehalterin habe sich nach dem Biss schnell entfernt, ohne Hilfe anzubieten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten suchen jetzt die etwa 30 Jahre alte, weiß gekleidete Hundehalterin. Ihr Hund war ebenfalls weiß, relativ klein und hatte eine platte Schnauze.