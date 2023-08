Majer und Wind überzeugen: Kovac zufrieden mit Ligastart

Nach nur drei Trainingseinheiten hat Wolfsburgs Neuzugang Lovro Majer beim Bundesliga-Start einen gelungenen Einstand gefeiert. „Es muss noch einiges im Defensivverbund verbessert werden, aber das kann man nach drei Tagen nicht erwarten. Ich bin mit seiner Leistung zufrieden“, sagte Trainer Niko Kovac über den Kroaten nach dem 2:0 gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag. Auch mit dem Doppelpack-Torschützen Jonas Wind zeigte sich der Coach „zufrieden“. Etwas mehr als 60 Spielminuten stand der Mittelfeldspieler auf dem Platz.

Erst am Mittwoch war der Transfer bekannt gegeben worden. Die für ihn bezahlte Transfersumme von geschätzten 25 Millionen Euro setze den 25 Jahre alten Majer nicht zu. „Ich fühle keinen Druck“, sagte er. „Es ist normal, dass sie von mir einiges erwarten. Ich bin auch nicht mehr so jung, ich bin an Druck gewöhnt.“ Mit dem Kaufpreis soll er zu den drei teuersten Transfers der VfL-Geschichte neben Julian Draxler und André Schürrle gehören.

Die Wolfsburger präsentierten sich ordentlich gegen den Aufsteiger aus dem Südwesten, der seine Bundesliga-Premiere feierte. Die Treffer von Wind (6. Minute/28.) gaben der Partie schon früh eine klare Tendenz, wer sie am Ende gewinnt. Der Däne steht nach dem Auftakt nun unter anderem vor Bayern Münchens neuem Weltklasse-Torjäger Harry Kane (ein Treffer) in der noch jungen Torschützenliste. „Wir werden sehen, ob das so die ganze Saison sein wird“, sagte er lachend. „Zurzeit kann ich es genießen, über ihm zu stehen.“

