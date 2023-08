Feuerwehreinsatz Brand in Haus und Stall: Mehrere Rinder verenden

Ein Feuer in einem Rinderstall in Papenburg (Landkreis Emsland) ist am Sonntagmorgen auf ein Wohnhaus übergegangen. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bevor die Flammen auf das Wohnhaus übergingen, wurden alle Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Mehrere Rinder verendeten jedoch.