Neue Heideblütenkönigin in Amelinghausen gesucht

Für Heidekönigin Franziska Röhrs wird beim Heideblütenfest am Sonntagmittag eine Nachfolgerin gesucht. Die Konditorin hat im vergangenen Jahr bei rund 80 Auftritten in ihrer Amtstracht mit Krone und Mantel für die Lüneburger Heide geworben. Wie viele Interessentinnen sich in Amelinghausen (Landkreis Lüneburg) zur Wahl stellen, ist erst am Tag der Wahl klar.