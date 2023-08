AfD-Landeschef Rinck ruft Partei zur Geschlossenheit auf

Niedersachsens AfD-Chef Frank Rinck hat seine Partei zum Zusammenhalt aufgerufen. „Wir stehen geschlossen, wir stehen zusammen“, sagte Rinck am Samstag zu Beginn eines zweitägigen Landesparteitags in Celle. Das gelte auch für die im Oktober gewählte Landtagsfraktion. „Diese Fraktion wird standhalten die nächsten fünf Jahre“, sagte Rinck. In der vergangenen Legislaturperiode hatte die AfD ihren Fraktionsstatus nach internen Streitigkeiten und Parteiaustritten mehrerer Fraktionsmitglieder verloren.