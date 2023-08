21-Jähriger stirbt bei Festival: Einsatz behindert

Mehrere Schaulustige haben einen Notarzteinsatz auf einem Musikfestival in Hannover gestört. Der junge Mann aus Bayern, der behandelt werden musste, starb wenig später. Die Rettungskräfte seien gerufen worden, weil der 21-Jährige in der Nähe einer Bühne wegen gesundheitlicher Probleme zu Boden gestürzt war, teilte die Polizei am Samstag mit. Während des Einsatzes habe die Polizei mehrere Menschen zurückdrängen müssen.