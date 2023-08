Weil fordert Umdenken von Scholz bei Industriestrompreis

In der Debatte um einen Industriestrompreis fordert Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ein Umdenken von Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD). „Das letzte Wort in dieser Sache ist nicht gesprochen. Das wird eine besonders wichtige Diskussion in diesem Herbst“, sagte Weil der „Welt am Sonntag“. Scholz hatte zuletzt den von vielen SPD-Parteikollegen geforderten Industriestrompreis abgelehnt.