Polizei fasst 18-Jährigen nach stundenlanger Flucht

Einem 18-Jährigen, der dem Amtsgericht in Varel (Landkreis Friesland) vorgeführt werden sollte, ist zeitweise die Flucht gelungen. Rund vier Stunden später konnten die Beamten ihn im Stadtgebiet am Freitag festnehmen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Oldenburg am Abend sagte. Der an den Händen gefesselte 18-Jährige sollte wegen Eigentumsdelikten dem Gericht vorgeführt werden. Ihm sei gegen 15.00 Uhr zu Fuß die Flucht gelungen. Ein Anwohner habe etwa drei Stunden später den Flüchtigen bemerkt. Zunächst berichtete die „Nordwest-Zeitung“ von dem Vorfall.