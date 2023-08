Wolfsburg verleiht Kroaten Franjic nach Darmstadt

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Kroaten Bartol Franjic für ein Jahr an Aufsteiger SV Darmstadt 98 verliehen. Das teilten beide Clubs am Freitagnachmittag mit. Der 23 Jahre alte kroatische Mittelfeldspieler war im Sommer 2022 von Dinamo Zagreb zu den Niedersachsen gewechselt. In der Bundesliga kam er - auch wegen mehrerer Verletzungen - nur zu fünf Einsätzen in der ersten Liga, einmal spielte Franjic im DFB-Pokal. Bei den Hessen soll der defensive Mittelfeldspieler, der die kroatische U21 bei der EM im Juni als Kapitän anführte, Spielpraxis sammeln.