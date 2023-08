Prognose Sommerliches Wetter und Gewitter in Niedersachsen erwartet

Zum Wochenende wird es sommerlich warm in Niedersachsen. Der Samstag startet meist trocken und sonnig. Im Laufe des Tages ziehen aus dem Westen allerdings dichte Wolken auf, die für Regenschauer und vereinzelt auch Gewitter sorgen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In Göttingen werden bis zu 33 Grad erwartet, in Ostfriesland 28 Grad und auf den Inseln 24 Grad. Nachts klart es dann auf mit Tiefstwerten um die 14 Grad.