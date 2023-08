Leiche einer 61-Jährigen gefunden: Ermittlungen

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags an einer 61-Jährigen aus dem Landkreis Schaumburg. Der dringende Tatverdacht richte sich gegen den 55 Jahre alten Ehemann des Opfers, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser habe sich auf der Bahnstrecke zwischen Bückeburg und Kirchhorsten das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er zugegeben habe, seine Frau im Streit getötet und im Keller versteckt zu haben. Bei der Durchsuchung des Hauses in Bückeburg fanden die Beamten die Leiche. Anzeichen auf äußere Gewalteinwirkung wurden festgestellt, eine Obduktion wurde angeordnet.

Bückeburg (dpa/lni). Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags an einer 61-Jährigen aus dem Landkreis Schaumburg. Der dringende Tatverdacht richte sich gegen den 55 Jahre alten Ehemann des Opfers, teilte die Polizei am Freitag mit. Dieser habe sich auf der Bahnstrecke zwischen Bückeburg und Kirchhorsten das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er zugegeben habe, seine Frau im Streit getötet und im Keller versteckt zu haben. Bei der Durchsuchung des Hauses in Bückeburg fanden die Beamten die Leiche. Anzeichen auf äußere Gewalteinwirkung wurden festgestellt, eine Obduktion wurde angeordnet.

Auch der Leichnam des 55-Jährigen sollte den Angaben zufolge obduziert werden. Der Mann ist nicht vorbestraft. Das Motiv war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittlungen dauern an.

Der Arbeitgeber der 61-Jährigen hatte die Polizei schon am Dienstag über das unangekündigte und unübliche Fernbleiben der Frau von ihrer Arbeitsstelle informiert, wie die Behörde mitteilte. Den Ermittlungen zufolge sollte sie in Hamburg sein, Hinweise auf eine mögliche Straftat gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Als sie am Donnerstag noch immer nicht bei der Arbeit erschienen, wurden Einsatzkräfte zum Haus des Paares geschickt. Sie trafen aber niemanden an.

