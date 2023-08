Verkehr Neue Großbaustelle in Hannover möglicherweise ab 2028

Mitten in den Arbeiten zur hochumstrittenen Erneuerung des Südschnellwegs in Hannover kommt auf die Stadt ein weiteres großes Straßenbauprojekt zu. Im Oktober soll einem Zeitungsbericht zufolge die Bürgerbeteiligung für die Erneuerung des Westschnellweges beginnen. Auf einem knapp vier Kilometer langen Abschnitt müssten 14 marode Brücken erneuert werden, berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) unter Berufung auf Angaben des Landes. Die baufällige Trasse führe durch Wohngebiete sowie an den Herrenhäuser Gärten und Landschaftsschutzgebieten vorbei.