IHK fordert Einigung bei Entlastung für Wirtschaft

Die Industrie- und Handelskammer in Niedersachsen fordert eine Einigung der Bundesregierung bei geplanten Entlastungen für die Wirtschaft. Mit dem Veto zum „Wachstumschancengesetz blockiert sich die Ampelregierung in Berlin selbst und blockiert dringend benötigte wirtschaftspolitische Signale für Investitionen in unserem Land“, sagte Bernhard Brons, Präsident der IHK Niedersachsen, in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung.