Ex-Bremer Augustinsson nach Anderlecht

Bremens Ludwig Augustinsson in Aktion.

Zwei Jahre nach seinem Wechsel zum FC Sevilla ist der ehemalige Werder-Bremen-Profi Ludwig Augustinsson bereits zum dritten Mal von dem spanischen Europa-League-Sieger an einen anderen Club verliehen worden. Nach Stationen bei Aston Villa in England sowie RCD Mallorca unterschrieb der schwedische Nationalspieler am Mittwoch einen Einjahresvertrag beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht.