Wolfsburg verpflichtet kroatischen Nationalspieler Majer

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat sich langfristig mit dem kroatischen Nationalspieler Lovro Majer verstärkt. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, erhält der 25-Jährige einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Der zentrale Mittelfeld-Akteur soll den zu Liga-Konkurrent Borussia Dortmund abgewanderten Felix Nmecha ersetzen. Zuletzt stand er beim französischen Europa-League-Teilnehmer FC Stade Rennes unter Vertrag.

Details zur Ablösesumme nannte der Club wie gewohnt nicht. Über die Höhe gibt es verschiedene Medienberichte. Mit einem Kaufpreis von mehr als 20 Millionen Euro soll der Kroate aber definitiv zu den drei teuersten Transfers der VfL-Geschichte neben Julian Draxler und André Schürrle im Jahr 2015 gehören.

„Mit Lovro sind wir im Mittelfeld künftig noch flexibler aufgestellt, er kann zentral eingesetzt werden, hat aber auch über außen seine Stärken“, wurde VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der Mitteilung zitiert.

In der Nationalmannschaft kommt Majer oft als Außenstürmer zum Einsatz. Für sein Heimatland absolvierte er bislang 22 Partien. Der gebürtig aus der Hauptstadt Zagreb stammende Majer nahm 2022 für die Kroaten an der WM in Katar teil. Für Rennes lief er in 62 Liga-Partien auf und erzielte dabei acht Treffer.

