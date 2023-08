Landtagspräsidentin verurteilt Angriff auf Grünenpolitiker

Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber hat den tätlichen Angriff auf den Grünen-Landtagsabgeordneten Christian Schroeder verurteilt. „Wenn gewählte Abgeordnete mutmaßlich aus politischen Motiven tätlich angegriffen werden, ist der Rahmen einer sachlichen Auseinandersetzung deutlich überschritten. Als Demokratinnen und Demokraten lehnen wir Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung strikt ab“, sagte die SPD-Politikerin in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.

Landtagspräsidentin Hanna Naber spricht in Hannover.

Hannover (dpa/lni). Niedersachsens Landtagspräsidentin Hanna Naber hat den tätlichen Angriff auf den Grünen-Landtagsabgeordneten Christian Schroeder verurteilt. „Wenn gewählte Abgeordnete mutmaßlich aus politischen Motiven tätlich angegriffen werden, ist der Rahmen einer sachlichen Auseinandersetzung deutlich überschritten. Als Demokratinnen und Demokraten lehnen wir Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung strikt ab“, sagte die SPD-Politikerin in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.

Die vier Landtagsfraktionen SPD, CDU, Grüne und AfD verurteilten die Tat ebenfalls. Schroeder ist nach eigenen Angaben von einem politischen Gegner körperlich attackiert worden. Ein Mann habe ihn am Samstag bei einer Musikveranstaltung in Wittingen (Landkreis Gifhorn) erst verbal mit einem Wutausbruch gegen die Grünen angegriffen und ihn dann zu Boden geschmissen, sagte Schroeder am Dienstag. „Er wollte weiter auf mich losgehen, das haben zum Glück andere Gäste verhindert“, sagte der Abgeordnete. Bei dem Sturz habe er Prellungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei erstattete Schroeder am Montag Anzeige wegen Körperverletzung. Die Ermittlungen führe das für den Staatsschutz zuständige Fachkommissariat. Das Verfahren richtet sich laut Polizei gegen einen 45-Jährigen.

Die Straftaten gegen Amts- und Mandatstragende sind laut Innenministerium im vergangenen Jahr von 419 auf 471 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Davon wurden demnach 72 Taten im Phänomenbereich rechts und 16 im Phänomenbereich links zugeordnet. 381 Taten konnten keinem Phänomenbereich zugeordnet werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen