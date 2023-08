Landesschülerrat blickt besorgt auf das neue Schuljahr

Unter anderem wegen des Lehrkräftemangels blickt der Landesschülerrat besorgt auf das neue Schuljahr in Niedersachsen. Der Personalmangel an den niedersächsischen Schulen werde in diesem Schuljahr eine noch größere Herausforderung, sagte Louisa Basner vom Landesschülerrat in einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung.

Zudem kritisiert der Landesschülerrat unter anderem eine zu langsam voranschreitende Digitalisierung in den Schulen und fordert eine bessere Ausstattung von Schultoiletten mit kostenlosen Hygieneprodukten. Am Donnerstag ist der erste Schultag in Niedersachsen nach den sechswöchigen Sommerferien.

