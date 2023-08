Kultusministerin Hamburg informiert über neues Schuljahr

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) gibt am Mittwochvormittag in Hannover einen Ausblick auf das neue Schuljahr. Am Donnerstag ist im Bundesland der erste Schultag nach den sechswöchigen Sommerferien.