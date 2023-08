Antisemitische Hetze gegen Staatsopernintendantin

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hannovers Staatsopernintendantin Laura Berman hat per Kontaktformular eine antisemitische Hass-Mail erhalten. Darin soll die mutmaßliche Verfasserin die Intendantin „aufgrund ihres jüdischen Glaubens in ihrer Ehre herabgewürdigt und in ihrer Menschenwürde angegriffen“ haben, wie das Amtsgericht Hannover mitteilte. Die Frau soll sich abfällig über das Programm und die angeblich schlechte Qualität der Aufführungen geäußert und eine Verbindung zum jüdischen Glauben der Intendantin hergestellt haben. Am Donnerstag wird wegen verhetzender Beleidigung am Amtsgericht verhandelt. Zuvor hatten „Bild“ und „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.