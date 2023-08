Schwangere wird aus Bremer Kreißsaal nach Vechta verlegt

Eine schwangere Frau ist aus einem Kreißsaal in Bremen unter Wehen ins rund eine Autostunde entfernte Vechta verlegt worden, weil in Bremen keine Betten mehr frei waren. Einen entsprechenden Bericht von Radio Bremen bestätigte der Klinikverbund Gesundheit Nord am Dienstag. Eine solche Verlegung sei die absolute Ausnahme und tue dem Klinikverbund sehr leid, teilte ein Sprecher mit. Die Entbindung und auch die Versorgung des Kindes seien jederzeit möglich gewesen - allerdings sei in keiner der vier Bremer Geburtskliniken ein Bett zur stationären Versorgung frei gewesen, und eine Verlegung nach der Geburt sollte vermieden werden, damit der erste Kontakt der Eltern mit ihrem Neugeborenen nicht gestört werde.