Nach tödlichen Schüssen auf 16-Jährigen startet der Prozess

Nach tödlichen Schüssen auf einen 16 Jahre alten Schüler muss sich von kommender Woche an ein heute 82 Jahre alter Mann wegen Mordes vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Der Mann mit italienischer Staatsbürgerschaft soll im Februar den Jugendlichen zunächst ins Bein und anschließend in den Kopf geschossen haben. Der erste Verhandlungstag solle am Mittwoch kommender Woche sein, sagte am Montag ein Sprecher des Landgerichts Osnabrück. Angesetzt sind acht Folgetermine bis Oktober. Zum Prozessauftakt sind zwei Sachverständige und drei Zeugen geladen.