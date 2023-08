Homophober Angriff auf 22-Jährigen beim CSD in Braunschweig

Ein 22 Jahre alter Teilnehmer des Christopher Street Days ist in Braunschweig bei einem Angriff verletzt worden. Die Ermittler gehen von einer homophoben Tat aus, sagte ein Polizeisprecherin am Montag. Eine fünfköpfige Personengruppe habe den Mann zunächst „aufgrund seines Erscheinungsbildes“ angesprochen. Anschließend schlugen und traten die Angreifer das Opfer bis es zu Boden fiel. Der 22-Jährige kam am Samstagabend verletzt in ein Krankenhaus. Kurze Zeit später konnte die Polizei einen 16 Jahre alten Tatverdächtigen in der Nähe des Angriffs fassen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.