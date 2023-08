Bericht: Land plant Paket zur Stärkung der Pflegeheime

Ein Betreuer geht in einem Pflegeheim mit einer Bewohnerin über den Flur.

Niedersachsens Landesregierung will einem Bericht zufolge noch in diesem Monat ein Maßnahmenpaket zur Unterstützung der Pflegeheime vorstellen. Das berichtete die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Montag) unter Berufung auf die Sozial-Staatssekretärin Christine Arbogast. Dazu gehöre unter anderem ein Programm zur Gewinnung von Fachkräften. So sollten etwa ausländische Berufsabschlüsse leichter anerkannt werden. Vor allem sei aber der Bund gefordert: „Pflegekräfte müssen angemessen bezahlt, finanzielle Belastungen für Pflegebedürftige durch weitere Begrenzungen der Eigenanteile minimiert und pflegende Angehörige besser unterstützt werden“, forderte Arbogast.