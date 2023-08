Polizeihund findet zwei Männer nach Autounfall am Wald

Ein Polizeihund hat zwei flüchtige Männer nach einem Autounfall in der Nähe eines Waldes in Salzgitter ausfindig gemacht. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, hatte eine Frau den Beamten in der Nacht zum Sonntag einen Unfallwagen gemeldet, der in einer Kurve einen Baum touchiert hatte und in einem Graben gelandet war. Weil das Auto leer war, durchsuchten die Polizei mit dem Hund ein Waldstück und ein angrenzendes Feld. Dort spürte der Hund die Männer im Alter von 38 und 39 Jahren auf. Sie standen laut Polizei unter Einfluss von Alkohol und Drogen. Das Auto wurde beschlagnahmt. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.