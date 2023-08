Tausende Gummienten schwimmen für guten Zweck

Bei einem Gummienten-Rennen haben am Samstag in Hannover Unternehmen und Privatleute Geld für einen guten Zweck gespendet. Zahlreiche Menschen sahen zu, wie 5000 gelbe Gummienten in den Maschsee plumpsten und auf einer abgesperrten Strecke dem Ziel entgegen schwammen. Angetrieben wurden die Enten von einer Windmaschine.