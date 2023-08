Frau stürzt aus Sessellift und wird schwer verletzt

Beim Sturz aus einem Sessellift im österreichischen Bundesland Tirol hat eine 75-Jährige aus Burgwedel im Landkreis Hannover schwere Gesichtsverletzungen erlitten. Wie die Polizei Tirol mittelte, fuhr die Frau am Freitag mit ihrer Enkelin mit dem Lift im Skigebiet Wilden Kaiser Going auf den Berg. Kurz vor der Ankunft öffnete sie den Sicherheitsbügel. Dabei habe sie vermutlich das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei mit. Demnach kippte die Frau nach vorne und stürzte rund 1,5 Meter auf den Betonboden der Liftstation. Die Verletzte wurde erstversorgt und in ein Krankenhaus geflogen.

