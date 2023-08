Motorradfahrer lebensgefährlich bei Unfall verletzt

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Diepholz ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Samstag musste der 19-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Zuvor wollte der 49-jährige Autofahrer am späten Freitagabend auf die Bundesstraße 69 auffahren als ihm das Motorrad entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuches durch den Motorradfahrer sei es zum Frontalzusammenstoß gekommen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.