Stadt mit geringster Bevölkerungsdichte feiert Bestehen

Eine Stadt der Rekorde feiert an diesem Samstag mit Musik, Kinderprogramm und einer historischen Stadtführung ihr 650-jähriges Bestehen. Schnackenburg im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist der östlichste Punkt Niedersachsens und Teil des Vier-Länder-Ecks an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Auf dem Gemeindegebiet an der Elbe leben 518 Einwohnerinnen und Einwohner (Stichtag 31.12.2022). Dazu gehören auch die Orte Gummern, Kapern und Holtorf.