Elektro-Lastenrad für Baumkontrolleure in Hannover

Für die Kontrolle von Bäumen in Hannover setzt die Landeshauptstadt jetzt auf ein neues Elektro-Lastenrad. Damit sollen die rund 33.000 Bäume, die an Entwässerungsgräben und Regenrückhaltebecken stehen, kontrolliert werden, wie die Stadt am Freitag mitteilte. An Bord des rund 4500 Euro teuren Rads sind verschiedene Werkzeuge und Messinstrumente, mit der die Bäume untersucht werden können. Dabei wird ein Baum unter anderem auf Krankheiten, Schäden oder Pilzbefall kontrolliert. Außerdem wird der Stammumfang und der Kronendurchmesser notiert. Pro Tag soll ein Kontrolleur mit dem Rad zwischen 20 und 50 Kilometer fahren.