Prozess am Landgericht um Anrufe von falschen Polizisten

Bielefeld (dpa/lnw). Am Landgericht Bielefeld beginnt am Freitag (8.00 Uhr) ein Prozess um Anrufe von falschen Polizisten. Die Anklage wirft zwei Männern aus Bielefeld im Alter von 24 und 31 bandenmäßigen und gewerbsmäßigen Betrug vor. Sie sollen als Teil einer Bande zumeist ältere Menschen über ein Callcenter in der Türkei angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Dabei täuschten die Anrufer vor, dass das Vermögen der elf Opfer aus NRW und Niedersachsen in Gefahr sei und dass Kollegen das Geld oder Schmuck abholen würden.

Die beiden Angeklagten traten als Abholer und Logistiker auf. Dabei entstand ein Schaden von über 500.000 Euro. Bis Ende September hat das Gericht sieben weitere Termine angesetzt.

