Bremer Bildungsressort bittet Lehrer um Überstunden

Angesichts des Fachkräftemangels bittet das Bremer Bildungsressort Lehrer um zusätzliche Arbeitsstunden. Anfang August wurde ein Schreiben an alle Lehrkräfte geschickt, in dem gefragt wurde, ob Interesse an einer Stundenerhöhung besteht, wie das Bildungsressort am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.