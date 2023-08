Vechta wird wieder bunt und ausgelassen

Mit einem bunten Festumzug hat am Donnerstagnachmittag der traditionelle Stoppelmarkt in Vechta begonnen. Das Volksfest findet seit 725 Jahren statt. Als Ehrengast zur Eröffnung war die Travestiekünstlerin und Schauspielerin Lilo Wanders eingeladen. Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen rollten für den Umzug durch die Innenstadt.

Vechta (dpa/lni). Mit einem bunten Festumzug hat am Donnerstagnachmittag der traditionelle Stoppelmarkt in Vechta begonnen. Das Volksfest findet seit 725 Jahren statt. Als Ehrengast zur Eröffnung war die Travestiekünstlerin und Schauspielerin Lilo Wanders eingeladen. Motivwagen, Musikkapellen und Fußgruppen rollten für den Umzug durch die Innenstadt.

Zu dem bis Dienstag laufenden Volksfest werden viele hunderttausende Besucherinnen und Besucher in der Stadt und auf dem Stoppelmarktgelände erwartet. „Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder auf die Zahlen von vor der Corona-Zeit kommen“, sagte Stadtsprecher Herbert Fischer. Trotz des üppigen Regens in den vergangenen Tagen sei der Aufbau planmäßig über die Bühne gegangen. Mit dem für das Wochenende erwarteten sonnigen Wetter seien damit beste Voraussetzungen gegeben, um wieder die Besucherzahl von rund 800.000 zu erreichen.

Zu den Höhepunkten in der kommenden Woche gehört der traditionelle Pferde- und Viehmarkt und der Empfang der Stadt Vechta für geladene Gäste, die beide am Montag stattfinden. In diesem Jahr wird der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach vor rund 900 Gästen sprechen. Beendet wird der Stoppelmarkt am Dienstagabend mit einem Feuerwerk.

Um den Stoppelmarkt weiterzuentwickeln, habe die Stadt zusammen mit einer Hochschule 3500 Menschen nach ihren Wünschen und Vorschlägen befragt, sagte Fischer. 85 Prozent von ihnen sagten, dass sie den Stoppelmarkt besuchen wollen. Auch auf dem Markt selbst sollen Leute befragt werden. „Die Besucher sollen daran teilhaben, wie sich der Stoppelmarkt entwickelt“, sagte Fischer.

