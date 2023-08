Insolvenz der Firmengruppe von LVU-Präsident vor Ende

Das vor rund einem Jahr eröffnete Insolvenzverfahren der Firmengruppe des Präsidenten der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz steht vor dem Abschluss. Die mehr als 100 Arbeitsplätze am Standort Sembach (Kreis Kaiserslautern) blieben erhalten, teilte die Kerngesellschaft der Gießerei-Gruppe Heger, die HegerFerrit GmbH mit Sitz in Enkenbach-Alsenborn, am Donnerstag mit.