Tödliche Kollision: 40-Jähriger gerät in Gegenverkehr

Ein 40 Jahre alter Autofahrer ist auf der Bundesstraße 4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreuz im Landkreis Uelzen mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und bei der Kollision mit einem Pkw tödlich verunglückt. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb am Mittwochnachmittag noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der 61 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs blieb äußerlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ins Klinikum gebracht.