Nach Messerstreit: Zustand des Verletzten ist stabil

Nach dem Angriff mit einem Messer im Landkreis Goslar ist der Zustand des 24-jährigen Opfers stabil. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Der Mann und ein 22-Jähriger seien am Vortag in einer Wohnung in Clausthal-Zellerfeld aneinandergeraten. Der Streit habe sich dann vor das Haus verlagert, wo der 22-Jährige dem anderen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben soll.