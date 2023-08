61-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall nahe Haselünne im Emsland sind drei Menschen verletzt worden - einer davon lebensgefährlich. Am Dienstagabend sei ein 30-Jähriger mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße 213 in Richtung Haselünne unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er nach links in einen Forstweg abbog, stieß er mit dem Wagen einer 61-Jährigen zusammen, die in Gegenrichtung fuhr. Dabei wurde die 61-Jährige lebensgefährlich verletzt. Ihre 60 und 38 Jahre alten Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.