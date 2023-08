Kommunen: Finanzierung zu vieler Aufgaben nicht gesichert

Der Kommunen in Niedersachsen sehen sich zu vielen Aufgaben ausgesetzt, deren Finanzierung aus ihrer Sicht nicht gesichert ist. Ein Beispiel sei die dritte Kraft in Kindertagesstätten, sagte der Präsident des niedersächsischen Städtetags, Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU), der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). „Wir finden die zweite Kraft schon kaum.“ Auch nannte er den Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen ab 2026: „Die Ganztagsschule werden viele Kommunen bis 2026 nicht umsetzen können. Aber wir versprechen den Bürgern das.“ Der Zeitpunkt solle nach hinten verschoben werden.