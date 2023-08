Fußgänger stirbt bei Unfall mit Lkw auf Bundesstraße

Ein Fußgänger ist in Landkreis Diepholz von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend in der Gemeinde Barver zu Fuß auf der Bundesstraße 214 unterwegs, als er mit dem Lastwagen kollidierte. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen, hieß es von der Feuerwehr.