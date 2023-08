Betrunkener durchbricht mit Auto Zaun

Mit 2,8 Promille im Blut hat ein Mann mit einem Auto den Gartenzaun am Haus seiner Lebensgefährtin in Bremen durchbrochen. Zuvor war er mit dem Wagen, an dem die Türen offen standen, Schlangenlinien gefahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 36-Jährige hatte zudem keine Fahrerlaubnis. Sein Beifahrer hatte 1,9 Promille im Blut. Während der Unfallaufnahme am Montag durch die Polizei kamen alkoholisierte und aggressiv auftretende Bekannte hinzu. Weitere Streifenwagen rückten an. Der 36-Jährige spuckte einem Polizisten vor die Füße und beleidigte ihn. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Beleidigung und Gefährdung des Straßenverkehrs.