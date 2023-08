Junge stirbt nach Sturz: Arzt muss 100.000 Euro zahlen

Gegen Zahlung von 100.000 Euro hat das Landgericht Verden das Verfahren gegen einen Arzt wegen fahrlässiger Tötung eines 14 Jahre alten Patienten eingestellt. Der 53-Jährige muss 40.000 Euro an die Familie und 60.000 Euro an die Landeskasse zahlen, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag sagte. Der Arzt stand seit Anfang Juni vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, 2018 als „Chefarzt im Hintergrunddienst“ in einer Rotenburger Klinik die notwendige Behandlung nach einem Fahrradsturz nicht angeordnet zu haben. Der Junge starb einen Tag nach dem Unfall an einer Hirnblutung.