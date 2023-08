24-Jähriger in Klinik: Verdacht auf versuchte Tötung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern im Landkreis Goslar besteht der Verdacht einer versuchten Tötung. Ein 24-Jähriger wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer waren am Dienstag in Clausthal-Zellerfeld zunächst in einer Wohnung aneinandergeraten, der Streit verlagerte sich dann vor das Haus, wie die Polizei mitteilte. Demnach fügte der 22-Jährige dem Älteren mit einem Gegenstand blutende Verletzungen zu. Wie schwer die Verletzungen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.